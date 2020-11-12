محمد موسى لـ"محافظ القليوبية": "بعاتبك عتاب المحبين" (فيديو)

أشاد الإعلامي محمد موسى بجهود اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قائلا: والله مابيفارق الشارع كل ساعة في مركز وقرية مختلفة ويمتاز بالقوة والحسم ولكن هناك موروثات قديمة تحتاج إلى النظر والعمل من أجل إصلاحها.





وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم"، "ما ينفعش حالة الإهمال التي سادت شوارع منطقة حى شرق شبرا الخيمة وانتشار القمامة بجوار مستشفى بهتيم".



