محافظ أسيوط يوضح مواعيد افتتاح المشروعات القومية بالمحافظة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:15 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الغرض من الجولات الميدانية هو مقابلة المسئولين عن المشروعات القومية، ومتابعة مراحل التنفيذ والتطوير في كافة المجالات للصرف الصحي أو المياه أو الإسكان أو الطرق.

وأضاف عصام سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه خلال نهاية العام الحالي أو بداية العام 2021، ستدخل هذه المشروعات للخدمة.

وتابع محافظ أسيوط، أن المحور الذي يصل إلى مدينة ناصر، تم الانتهاء من إنشاء هضبة محر أسيوط الغربية بطول 22 كيلو متر، يربط مدينة أسيوط العاصمة بالطريق الغربي بالمطار مرورا بمدينة ناصر الجديدة، وهي إحدى مدن الجيل الرابع التي تقام على أرض أسيوط، وهي في مرحلتها الأولى على مساحة 6 آلاف فدان.


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