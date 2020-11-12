واصلت أسعار النفط التراجع بنهاية التعاملات اليوم الخميس

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:41 م
بوابة الفجر
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واصلت أسعار النفط التراجع بنهاية تعاملات اليوم الخميس، مع مخاوف الطلب، وبعد بيانات المخزونات الأمريكية.


وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بعكس التوقعات خلال الأسبوع الماضي.

وتعرضت أسعار النفط للضغط أيضاً مع الارتفاعات المستمرة في إصابات كورونا والتي تجاوزت 52 مليون حالة عالمياً تضغط على الطلب بشأن الخام.

وخفضت منظمة أوبك تقديرات الطلب العالمي على النفط في العامين الحالي والمقبل بفعل مخاوف الموجة الثانية للوباء، كما توقعت وكالة الطاقة الدولية أن لقاح كورونا المحتمل لن يؤثر كثيراً على سوق النفط في النصف الأول من 2020.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر  بنحو 0.8 بالمائة إلى 41.12 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:40 مساءً بتوقيت جرينتش،  تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير  بنسبة 0.8 بالمائة إلى 43.44 دولار للبرميل.

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