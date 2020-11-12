التعليم تكشف تفاصيل التحقيق في واقعة طالبة "الراستا"

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أصدرت وزارة التربية والتعليم بيان صحفي بمناسبة واقعة الطالبة بمدرسة وجيه بغدادي الثانوية بالجيزة والتي اثارت جدل علي السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بسبب اجبار المدرسة علي ارتدائها الحجاب.



وقالت الوزارة أنه تم التواصل مع المديرية وتم إجراء تحقيق في الواقعة وتبين الآتي:



- أنه لا صحة لفرض ارتداء الحجاب على الطالبة في المدرسة.



- الطالبة قامت بعمل صبغة لشعرها بلون "فوشيه".



- مديرة المدرسة والاخصائية الاجتماعية طالبوا الطالبة بتغيير لون الصبغة حتى لا تقلدها الفتيات الأخرى خاصة وأنهم داخل المدرسة.



- تم التواصل مع والدة الطالبة وتم إبلاغها ولكنها أصرت بأنها حرية شخصية.



- لم يحدث أن تحدث أحد مع الطالبة أو والدتها بخصوص ارتداء الحجاب.



- هذا السلوك يؤثر على سلوكيات الفتيات الأخرى بالمدرسة إذا قاموا بتقليدها.