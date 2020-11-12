الإسلام السياسي.. جريمة جديدة في النمسا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:04 م
النمسا
النمسا
وكالات
Advertisements

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس مجموعة من المقترحات التشريعية، هدفها الأساسي تسهيل إبقاء الإرهابيين خلف القضبان، وإغلاق مساجد يتحكم بها متطرفون، وتضييق الخناق على تمويل الإرهاب.


وتأتي هذه المقترحات بعد الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها أوروبا مؤخرا، على أيدي متطرفين ينتمون لجماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسها  تنظيم الإخوان، تسعى النمسا لمحاصرة الإرهاب والتطر، وذلك وفقا لما أشارت إليه قناة "مداد نيوز".


وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، أعلن كورتس مقتراحاته الصارمة  بعد اجتماع مع حكومته، وبعد يوم من إجرائه محادثات مع قادة أوروبيين لتنسيق الجهود لمحاربة الإرهاب.


ويرى كورتس أن سلطات بلاده  بحاجة إلى قدرات أوسع نطاقا  لمنع الإرهابيين من شن هجمات واجتثاث أولئك الذين يدعمونهم.


ومن مقترحات كورتس، استمرار حبس الأشخاص الذين أتموا عقوبتهم لانتمائهم إلى منظمة إرهابية، وخضوع المفرج عنهم للمراقبة الإلكترونية، بالإضافة إلى ذلك سيتم سحب الجنسية من أي مزدوج الجنسية يثبت دعمه للإرهاب.


كما ستستحدث النمسا جريمة جنائية جديدة من شأنها التحرك ضد الأفراد الذين ليسوا أعضاء نشطين في منظمة إرهابية ولكنهم يخلقون أرضية للكراهية والتطرف، كجماعات الإسلام السياسي بقيادة تنظيم الإخوان، فهل تنجح النمسا في محاصرة الإرهاب؟

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تضييق الخناق

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ يوم

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

نجم الزمالك يقرر الرحيل بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصر تدين استهداف السفارة السعودية في هولندا

منذ حوالي 7 ساعات

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الزمالك يفاجئ الأهلي بتصريح مثير

منذ حوالي 5 ساعات

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

محمد فاروق يثير الغموض بعد أنباء انتقاله إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل ..القابضة للمياه تفعيل خدمة سداد والاستعلام عن الفواتير إلكترونيا

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الصفقة الجديدة تطيح بنجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يحدد شروطه من أجل الرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

"الديهي" ينقل شهادات في الكونجرس الأمريكي تؤكد علاقة الإخوان بالإرهاب (فيديو)

على خطى "السيسي".. ما وراء سعي ترامب لتصنيف "الإخوان" على قوائم الإرهاب؟

6 عقوبات تنتظر الإخوان بعد تصنيفها كجماعة إرهابية من قبل واشنطن

باحث سياسي: حان الوقت لإدراج الإخوان كجماعة إرهابية فى الولايات المتحدة

"الإخوان يواجهون خطر الانقراض".. تحركات دولية لتصنيفها كإرهابية.. وخبراء: ورقة ضغط على تركيا وقطر

"برعاية قطرية تركية".. الإسلام السياسي خطر يهدد أوروبا (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:14 م

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

02:20 م

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة

08:18 م

الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي

09:33 م

نجم الأهلي يحدد شروطه من أجل الرحيل

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض