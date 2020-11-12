مفكر سياسي: خطوات بايدن في القضية الفلسطينية لن تشبه ترامب وأوباما

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قال عبد المنعم سعيد، المفكر السياسى، عضو مجلس الشيوخ، إن تعامل أوباما مع الإسلام السياسي كان مرهون بلحظتها، لافتًا إلى أن أوباما وإدارته شعروا بالخداع من قبل الإخوان.



وأضاف عبد المنعم سعيد، خلال لقائه على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أنه لا ينبغي أن نعطي لفرحة الإخوان بفوز بايدن أي أهمية، متسائلا: أين داعش والإخوان الآن؟، ولا يمكن أن يحدث معادلة بين الإخوان وبين الدولة المصرية وجميع دول العالم.



وتابع: أن التجربة الإخوانية فشلت قبل ثورة 30 يونيو، ولا أعتقد أن الإخوان جزء من المعادلة الموجودة حاليًا.



وأشار إلى أنه من المتوقع عودة المعونة الأمريكية مرة أخرى إلى غزة، وفتح مكتب منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية في واشنطن، لافتًا إلى أن فكرة حل الدولتين ليس قائم عند نفس الخطوط القديمة وأنما تسير على نفس المبادئ، من خلال مبدأ تبادل الأراضي المتفق عليه بين الدولتين، وأن هناك بعض الخطوات الأولية التي سوف يتخذها بايدن في هذا الأمر لكنها لن تشبه خطوات ترامب أو أوباما.

