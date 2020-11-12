إنجلترا تواجه أيسلندا الأربعاء القادم بدوري الأمم الأوروبية

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه تلقى أنباء سارة بشأن إقامة مباراة منتخب إنجلترا وأيسلندا في موعدها الأسبوع القادم في دوري الأمم الأوروبية.





وحامت الشكوك حول المباراة المقررة يوم الأربعاء المقبل بسبب حظر الحكومة سفر زائرين غير بريطانيين قادمين من الدنمرك التي ستستضيف أيسلندا قبل ثلاثة أيام من مواجهة إنجلترا.





ويأتي حظر دخول الزائرين من الدنمارك بعد ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في الدنمارك تنتقل من حيوان المنك إلى الإنسان.





وذكر الاتحاد الانجليزي في وقت سابق اليوم عبر حسابه على تويتر أنه طلب من الحكومة منح لاعبي أيسلندا استثناء من قيود السفر، مع إتباع البروتوكولات الطبية الصارمة وحماية اللاعبين تماماً.





وقال الاتحاد في بيان "يسعدنا أن نؤكد أنه عقب المناقشات مع السلطات المعنية، ستقام مباراة دوري الأمم أمام إيسلندا في ملعب ويمبلي يوم الأربعاء المقبل".





وقالت وزارة المواصلات إنه تم منح "إعفاء مؤقت ومحدود" للاعبين والأجهزة المعاونة من الدنمرك وأيسلندا لضمان إقامة المباراة كما هو مخطط لها.





ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن الوزارة أن "الحكومة وافقت على استثناء محدود لعدد قليل من لاعبي الدنمارك وأيسلندا يسمح لهم بالسفر من بريطانيا إلى كوبنهاغن والعودة، دون الحاجة للخضوع للعزل الذاتي، وذلك للمشاركة في المباريات الدولية المقبلة".





وتكهنت وسائل إعلام بريطانية بإمكانية نقل المباراة إلى ملعب محايد في ألبانيا أو ألمانيا، لكن الاتحاد الإنجليزي قال إن من مصلحته اللعب في ويمبلي بدلاً من أي دولة أخرى تتبع نفس بورتوكولات الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا".



