محمد موسى: محافظ أسوان نشيط ومهموم بمشاكل محافظته

Advertisements

قال الإعلامي محمد موسى، إن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، من المحافظين الناشطين، مشيرا إلى أنه يبذل مجهودا كبيرا للارتقاء بمحافظة أسوان من خلال تطوير الخدمات وتوفير فرص عمل للشباب والاستجابة لمشاكل الأهالي".



وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم"، محافظ أسوان يجري دائما جولات تفقدية للاضطلاع على آخر مستجدات التطوير في الميادين والشوارع.



واستعرض "موسى" مبادرة " مشروعك.. مصر تدعم طموحك " في إطار تشجيع محافظة أسوان للعمل الحر والتوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمواجهة تحديات البطالة، حيث شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات مؤتمر الشباب السنوى لمبادرة " مشروعك " والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للإرتقاء بحياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

