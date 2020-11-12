محمد موسى مشيدًا بمحافظ أسوان: "يعمل في صمت وعارف قيمة المحافظة" (فيديو)

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامي محمد موسى، إن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، من المحافظين النشطين جدا الذين يبذلون مجهود كبير جدا للارتقاء بمحافظة أسوان.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن محافظ أسوان يعمل على تقديم الخدمات المختلفة لأبناء المحافظة، وتوفير فرص عمل للشباب والاستجابة لمطالب الأهالي وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وتابع محمد موسى: "محافظ أسوان راجل بيشتغل في صمت، ولا بتاع هيصة ولا الكلام دا، راجل عنده إنكار ذات كبير جدا، عشان هو جاي يشتغل فقط، وعارف قيمة المحافظة التي يترأسها".

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