محافظ أسوان: لدينا تكليف من الرئيس السيسي بتطوير المحافظة التاريخية

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قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إننا أخذنا تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالاهتمام بكل شيء في المحافظة، لإجراءات تتم داخل المحافظة للبنية التحتية وهكذا.



وأضاف محافظ أسوان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لدينا منطقة صناعية موجودة في أسوان منطقة العلاقي، وكان هناك عدد من المصانع متوقفا وتم التعامل فيها.



وتابع: أنه تم افتتاح وتشغيل 27 مصنعا جديدا بالمنطقة الصناعية بالعلاقي بعد توصيل التيار الكهربائى مما سيساهم في توفير الألاف من فرص العمل للشباب الأسواني، كما نسعى للإسراع بترفيق وتشغيل المنطقة الصناعية الفوسفاتية بنجع هلال بإدفو من خلال نظام المطور الصناعي.



