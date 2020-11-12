أستاذة علم الاجتماع: هناك آلاف الدراسات أثبتت خطر زواج الأقارب

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:58 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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رفضت الدكتورة إنشاد محمود، أستاذ علم الاجتماع بجامعة المنوفية، فكرة زواج الأقارب لأضراره الجثيمة على الأسرة والمجتمع، داعية الشباب إلى العزوف والتغريب في الزواج.

تابعت خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أرفض زواج بنتي من أحد أقاربها، لأن هناك آلاف الدراسات التى تؤكد خطر زواج الأقارب.

أضافت، ثبت عالميا وصحيا أن زواج الأقارب غير مستحب وأن نسبة ولادة أطفال بأمراض جينية تُسبّب العمى، وغيرها من الأمراض العديدة.

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