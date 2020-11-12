محافظ أسوان: رفع وعي سائقي الحنطور يساهم في الترويج السياحي للمدينة التاريخية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:57 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه يتم الاهتمام بكل شيء في المحافظة التاريخية، من أجل أن يرى السائحين في المحافظة كل ما هو جميل ورائع.

وأضاف أللواء أشرف عطية خلال مداخلة هاتفية لرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن دورة تأهيل سائقى الحنطور، والتي تضم 150 سائق حنطور كمرحلة أولى على مدار أسبوعين، تهدف إلى رفع الوعي لدى سائق الحنطور ليكون نموذج حضاري في التعامل مع الزائرين والأفواج السياحية، بما يساهم في الترويج والتسويق السياحي الجيد من خلال إظهار الصورة المشرفة لجوهرة النيل الساحرة.

وتابع محافظ أسوان، أن تطبيق هذه الضوابط سيجعل رحلة الحنطور عنصر أساسي ضمن برامج الأفواج السياحية، وخاصة الالتزام بخط السير وعدم الوقوف بشكل عشوائي.

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