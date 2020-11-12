محافظ أسوان: نتعاون مع الجامعة الألمانية لتنفيذ الهوية البصرية للمدينة

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قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه يوجد تعاون كبير بين المحافظة والجامعة الألمانية، لتنفيذ مشروع الهوية البصرية، والاستفادة من خبرات الجامعة وإمكانياتها الفنية والتكنولوجية والإدارية في مجالات التصميم والتطوير لدعم المدينة جماليا وتخطيطيا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير مدينة أسوان برؤية جديدة تحمل روح الإبداع والابتكار.



وأضاف أشرف عطية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "ضروري أنك لما تنزل من حطة القطار في أسوان، تعرف إنك في مدينة أسوان العريقة من خلال الهوية البصرية للمدينة".



وتابع، أن البناء والمثمر بين عاصمة الشباب والثقافة الإفريقية وبين الجامعة الألمانية جاء لإضفاء اللمسة الجمالية والمظهر الحضاري لجوهرة النيل.