الوثائقي جان دارك مصرية في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام الجمعة 13 نوفمبر

يعرض الفيلم الوثائقي المصري جان دارك مصرية للمخرجة إيمان كامل في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام عبر صفحة الهيئة على فيسبوك يوم الجمعة 13 نوفمبر الساعة 7 مساءً بتوقيت الأردن (توقيت غرينتش -2)، وسيكون العرض متاحاً بالمجان، وذلك ضمن سلسلة من العروض تقيمها الهيئة على شبكة الإنترنت في الفترة الأخيرة.









الفيلم الوثائقي جان دارك مصرية يحكي قصص مقاومة المرأة المصرية خلال ثورة 25 يناير من خلال الرقص، الشعر والأساطير. وهو من إخراج إيمان كامل وإنتاج مشترك لشركتي نومادز هوم للإنتاج (إيمان كامل) ولينكد برودكشن للإنتاج (طلال المهنا) في ثاني تعاون بينهما.







