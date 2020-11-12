محمد موسى مشيدًا بمحافظ أسيوط: مُبدع وهُمام (فيديو)

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:55 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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أشاد الإعلامي محمد موسى، بوضع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خطة للتوسع في إنشاء مزارع الثروة السمكية بالمحافظة وتطوير المشروعات القائمة بالتنسيق مع الخبراء والمتخصصين وفتح منافذ لبيع الأسماك بمختلف المراكز والمدن بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالقرى الاكثر احتياجًا تنفيذا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم"، هناك شغل محترم يجري كل يوم على أرض محافظة أسيوط بقيادة الهمام والمبدع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي أحدث نقلة حضارية وطرفة حقيقية في جميع مناحي الحياة.

وأكد موسى، على ضرورة الحفاظ على المسطحات المائية المتاحة للصيد والاستزراع السمكي لأنها مصدر هام من مصادر الدخل.

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