أبو القاسم: إعارتي للشارقة الإماراتي خطوة لتكرار إنجاز أولمبياد لندن في طوكيو

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:46 م
علاء ابو القاسم
علاء ابو القاسم
الفجر الرياضي
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أكد علاء أبو القاسم بطل مصر في سلاح الشيش أن انتقاله لنادى الشارقة الإماراتي على سبيل الإعارة حتى أولمبياد طوكيو خطوة طيبة، مؤكدا أن التعامل والاحتكاك بمدارس مختلفة سيكون له مردود طيب على مستواه.

وأضاف بطل مصر فى سلاح الشيش أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يتابع كافة أبطال مصر ويعمل دائما على التواصل معنا بشكل كبير ويسعى لإزالة أى معوقات قد تقف أمامنا، مؤكدا على الدور الكبير لعبد المعنم الحسينى رئيس اتحاد السلاح الذي شهدت اللعبة في عهده طفرة كبيرة، مضيفا: "بإذن الله أكون عند حسن ظن الجميع وتكرار إنجاز في طوكيو مثل الذي حققته في لندن".

وأكد أبو القاسم: "روابط الرياضية والبنك الأهلي الراعي الرسمي وفرو لى كافة الامكانيات من اجل التدريبات خلال الفترة الماضية خاصة في فترة توقف النشاط الرياضي".
  
وأشار: "المفاوضات مع نادي الشارقة كانت طيبة بعد أن قدموا عرضا لي وافقت بعد دراسته وطالبتهم بالتفاوض مع د. اسامة ابو زيد رئيس نادى الشمس من أجل إنهاء كافة اجراءات التعاقد بسبب وجود عقد بينى وبين النادي
واضاف صاحب فضية اولمبياد لندن ٢٠١٢ انه لازال على قوة نادي الشمس حيث سأعود اليه عقب انتهاء اعارتي وسأكون متواجد في معسكرات المنتخب بأذن الله".

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