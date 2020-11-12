"جنا هنا" على "الغد".. الأحد المقبل

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد " جنة هنا " من إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، و ذلك الأحد المقبل الموافق ١٥ نوفمبر الجاري في تمام السابعة و النصف مساء على مسرح الغد بالعجوزة، حيث يستمر العرض أيام الأحد و الأثنين و الثلاثاء و الأربعاء من كل أسبوع .







