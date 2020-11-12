"جنا هنا" على "الغد".. الأحد المقبل

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد " جنة هنا " من إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، و ذلك الأحد المقبل الموافق ١٥ نوفمبر الجاري في تمام السابعة و النصف  مساء على مسرح الغد بالعجوزة، حيث يستمر العرض أيام الأحد و الأثنين و الثلاثاء و الأربعاء من كل أسبوع .


"جنة هنا"، من بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، بالاشتراك مع الفنان القدير أحمد الشريف، أشعار مسعود شومان، موسيقى و ألحان أحمد الناصر ، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور و أزياء مي زهدي، من تأليف صفاء البيلي و إخراج محمد صابر .

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