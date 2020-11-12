مفكر سياسي: بايدن عقلاني ومختلف عن أوباما في العديد من القضايا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:47 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال عبد المنعم سعيد، المفكر السياسى، عضو مجلس الشيوخ، إن بايدن قد يجلب "ميت رومني" لوزارة الخارجية، لافتًا إلى أن بايدن لديه خبرة قديمة وله رأي مستقل منذ أيام أوباما، مشيرا إلى أن بايدن عقلاني ومختلف عن أوباما في العديد من القضايا.

وأضاف عبد المنعم سعيد، خلال لقائه على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن ترامب كان يطلب أخلاق لا يتحلى بها، منوها بأن إرث ترمب سيشكل علامات استفهام أمام بايدن، وهناك العديد من القضايا التي بدأها ترامب ستشكل تحديا كبيرا أمام بايدن.

وأشار إلى أن علاقة أمريكا بالصين تمثل تحديا أمام بايدن، لافتًا إلى أنه ليس هناك أي تقرير صحي يدل على أن بايدن يعاني من أي أمراض، مؤكدا أنه رجل صلب وسياسي منظم جدًا وعاش تجربة إنسانية مربكة، كما أنه سوف يعمل على إعادة بناء البنية الأساسية الأمريكية، خاصة أنها أنهارت خلال العقد الأخير ووعد ترامب بإصلاحها لكنه لم يفعل شيئا.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف ستكون مشغولة بقضايا أخرى مثل قضية إيران وتركيا تشغله عن مصير لبنان وليبيا وسوريا، خاصة أن تركيا على طريق ملتهب مع اليونان، مؤكدا أن بايدن لن يستخدم القوة العسكرية إلا في حالات خاصة.

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