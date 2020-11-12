محمد على خير: مصر تستطيع اقامة أحداث فنية دون مخاوف من كورونا بشرط الاجراءات

قال الإعلامى محمد على خير، أثناء عرض فيلم الافتتاح حضر مندوب وزارة الصحة، وجلس فى المقاعد الأمامية، فوقف أمام المنصة وأكد على ضرورة التباعد الاجتماعى والكمامات، فإدارة المهرجان التزمت والحضور التزم.









وأضاف خلال برنامجه "المصرى أفندى" على القاهرة والناس، إذا كل شخص قام بعمله بشكل صحيح، فالمندوب كان من الممكن أن يتابع فيلم الافتتاح وكل شيء ينتهى، وكل مندوب الصحة قام بعمله على أكمل وجه، وأشكر.







