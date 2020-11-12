مصر تشارك باجتماع الألكسو التنسيقي لمرصد التراث المعماري والعمراني للبلدان العربية عن بعد





شاركت وزارة الثقافة المصرية ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس "محمد ابو سعده " باجتماع. منظمة الألكسو التنسيقي السادس لمرصد التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية عن بعد، وذلك ظهر اليوم ١٢ نوفمبر ٢٠٢٠.









وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد ولد عمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، وبمشاركة 16 دولة عربية، وناقش الاجتماع "دور المرصد في حماية المدن والمعالم التاريخية في البلدان العربية التي تمرّ بظروف استثنائية"، في إطار خطة الإنقاذ التي تعتزم المنظمة تنفيذها بالتّعاون مع بقيّة المنظمات الإقليمية والدولية في إحدى البلدان التي مرّت بظروف استثنائية، أثّرت على سلامة المباني التراثية والمواقع التاريخية بها ولمناقشة سُبل تنفيذ هذه المبادرة وتفعيل دور الفرق الفنية التي تكوّن منها المرصد وهي: الجرد والتوثيق، مجال الحرف المتصلة بالعمارة التقليدية، التوعية والإعلام، التدريب التقني، التعليم والدراسات، الاستثمار والتثمين، من أجل الحصول علي حلول دقيقة، عملية وقابلة للتنفيذ.













وتمّ خلال هذا الاجتماع تقديم المبادرة التي أطلقتها الألكسو بهدف التّنسيق بين المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المتخصّصة لدعم جهود الدول العربية في حماية ممتلكاتها التراثية في أوقات الأزمات. كما قام ممثلو الدول العربية المتضرّرة بعرض تقاريرهم حول الخسائر الأخيرة التي لحقت بالمعالم والمباني التراثية، والاستماع إلى مقترحات اعضاء مرصد التراث المعماري والعمراني لكيفية تفعيل دور المرصد في هذا المجال.











