القومية للتأمينات تكشف حقيقة واقعة غياب موظفي مكتب الدخيلة



وأوضح رئيس الهيئة أنه لن يتواني في إتخاذ ايه قرارات في صالح المواطن لتخفيف العبء عن كاهل.



وتهيب الهيئة بكافة بكافة المتعامليم معها بضرورة إتخاذ كافة الاجراءات الاحترازيه المعمول بها في مكافحة فيروس كرونا عند التعامل مع مكاتب التامينات الاجتماعية.

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي أنه لا تهاون في اي صورة من صور التقصير في حق المواطن المصري.واشار إلي أنه تم رصد ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول زيارة اللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية لمكتب تأمينات الدخيله لمتابعة شكاوي المواطنين، حيث تم رصد زحام المواطنين بالمكتب وشكواهم من سوء المعاملة وكذلك غياب بعض الموظفين.وأكد رئيس الهيئة علي أنه تم أحالة الواقعة للتحقيق مركزيًا برئاسة الهيئة وكذلك إستبعاد مدير مكتب الدخيلة من الوظائف الإشرافيه والتعامل مع المواطنين لحين الانتهاء من التحقيقات وكذلك تشكيل لجنة تحت رئاسة المباشرة لمراجعة اعمال المكتب والوقوف علي سير العمل لحظة بلحظة.