الحاجة فكرية تكشف حقيقة قيام ابنها بإجبارها على الزحف لإرضاء زوجته

علقت الحاجة فكرية مصطفى، الأم صاحبة فيديو الزحف، على مقطع الفيديو المتداول لابنها وهو يجبرها على الزحف وهي عاجزة عن الحركة ليرضي زوجته، قائلة:"الله يخربيت الفيديو واللي طالعوا، أنا ابني واخد باله مني كويس، أنا اللي مربياه، أنا قاعدة باكل وبشرب وبلبس عنده".





وتابعت "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الخميس، أن نجلها لم يقصر في حقها على الإطلاق، معقبة: "والله مفيش حاجة"





من جانبه قال الإعلامي رامي رضوان، خلال تقديمه البرنامج، إنه غير مقتنع بحديث الأم على الإطلاق، خاصة أن الألفاظ التي ذكرت في الفيديو لا يمكن أن تقال على سبيل الهزار، وحديث الأم الذي نفى ما حدث، صدر منها لأنها في نهاية أم، ولا تريد أن تضر نجلها.





وقال محمد كمال الدين الحجاجى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، إن فريق التدخل السريع توصل إلى السيدة التى قام نجلها بإهانتها، وتبين أن الفيديو تم تصويره منذ 8 أشهر، وتم القبض عليه واصطحابه من قبل الأمن إلى نقطة الشرقية، لاتخاذ إجراء قانونى معه.





ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة المديرية أمن الشرقية، منذ قليل، الشاب الذى ظهر فى مقطع فيديو يقوم بإهانة والدته المسنة بقرية العباسة مركز شرطة أبوحماد.





ومن جانبه قال محمد كمال الدين الحجاجى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، إنه فور علمه بتداول الفيديو، قام تم تشكيل لجنة من التدخل السريع لفحص فيديو واقعة إذلال شاب لوالدته القعيدة، وإجبارها على نزول السلم زحفًا.





وأوضح وكيل الوزارة، فى تصريحات خاصة، أن الواقعة منسوب حدوثها إلى مركز أبو حماد، واللجنة توجهت بعد دقائق من انتشار الفيديو للفحص وبيان مدى حدوثها داخل الشرقية من عدمها.





وتم التوصل إلى السيدة وقامت الأجهزة الأمنية بالقبض على الشاب واصطحابه للشرطة.



