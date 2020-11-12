قنصلية فلسطين بالإسكندرية تقيم مراسم عزاء للراحل صائب عريقات (صور)

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أقامت القنصلية العامة لدولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية بالإسكندرية، اليوم الخميس، مراسم وسجل عزاء للقائد الوطني الكبيرالراحل، كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذيه لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الذي وافته المنيه في العاصمة الفلسطينية القدس يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 بعد صراع مع المرض، وقد تم تشييع جسمان القائد الراحل من مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، وشارك في مراسم التشييع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ودولة رئيس الوزراء الدكتور محمد شتية والسادة كبار رجال الدولة، وتحرك الجثمان ليواري الثرا في مسقط رأسه في مدينة أريحا.

استقبل السفير حسام الدباس قنصل عام دولة فلسطين – عميد السلك القنصلي بالإسكندرية، المعزين في وفاه القائد الكبير.

وجاء ذلك بحضور معالي الوزير اللوا، محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قناصل الدول العربية والأجنبية وأعضاء السلك الدبلوماسي بالإسكندرية، أعضاء مجلس الشيوخ المصري، أعضاء البرلمان المصري، قيادات الأحزاب السياسية، لفيف من ممثلي المؤسسات العامة، أبناء الجالية الفلسطينية بالإسكندرية، وأصدقاء دولة فلسطين.

ويعد رحيل القائد الوطني الكبير الدكتور صائب عريقات خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني وللقيادة الفلسطينية، بعد حياه حافلة في خدمة الوطن.

رحم الله القائد الوطني الكبير، وإنا لله وإنا لله وانا إليه راجعون.
قنصلية فلسطين بالإسكندرية تقيم مراسم عزاء للراحل صائب عريقات (صور)
قنصلية فلسطين بالإسكندرية تقيم مراسم عزاء للراحل صائب عريقات (صور)
قنصلية فلسطين بالإسكندرية تقيم مراسم عزاء للراحل صائب عريقات (صور)
قنصلية فلسطين بالإسكندرية تقيم مراسم عزاء للراحل صائب عريقات (صور)
قنصلية فلسطين بالإسكندرية تقيم مراسم عزاء للراحل صائب عريقات (صور)
قنصلية فلسطين بالإسكندرية تقيم مراسم عزاء للراحل صائب عريقات (صور)

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