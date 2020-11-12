عبد المنعم سعيد: ترامب لم ينجح في توحيد الأمريكان حوله

قال عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن ترامب كان يستهتر بالمؤسسات، خاصة وأنه كان يعتقد أن المؤسسات كانت مخترقة، منوها بأن ترامب لم ينجح في توحيد الأمريكان حوله وهو في الرئاسة، ولهذا فشل في النجاح في الانتخابات الأمريكية.





وأضاف عبد المنعم سعيد، خلال لقائه على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن ترامب بدأ منذ اللحظة الأولى وكأنه الصوت الوحيد الذي يتحدث في أمريكا.





ولفت المفكر السياسي، إلى أن الإحصائيات الخاصة بالانتخابات الأمريكية أثبتت أن الأحياء التي بها عدد كبير من الفقراء لم تصوت للرئيس ترامب.



