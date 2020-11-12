الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:33 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
علي خلاف
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تلقى محمد الشناوي الحارس الدولي للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عرضًا أوروبيًا للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي المقبل.

رحيل محمد الشناوي عن النادي الأهلي

وفرض محمد الشناوي سرية تامة على العرض المقدم له من أحد أندية الدوريات الأوروبية الكبرى، لحين إنتهاء مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك.

من جانبه قرر محمد الشناوي الحارس الدولي لمنتخب مصر، مناقشة العرض مع محمود الخطيب رئيس الأهلي، بعد نهاية مباراة الأحمر أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الجدير بالذكر أن محمد الشناوي أصبح بشكل رسمي قائدا الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بعد رحيل أحمد فتحى، عن صفوف القلعة الحمراء نحو بيراميدز.



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