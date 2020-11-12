خالد النبوي فى أحدث إطلالة له عبر "إنستجرام"





وشارك خالد النبوي، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر خالد النبوي بالصورة بإطلالة أنيقة مرتدي بدلة سوداء ونالت الصورة الكثير من التفاعل والإعجابات من قبل متابعيه.





يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد النبوي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ريهام حجاج ومحمود حميدة وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.



يحرص الفنان خالد النبوي، التفاعل الدائم مع محبيه وجمهوره بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.