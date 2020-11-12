الرعاية الصحية توقع بروتوكول تعاون استعدادا لإطلاق موقعها الرسمي

Advertisements

وقعت الهيئة العامة للرعاية الصحية بروتوكول تعاون ثنائي مع شركة تواصل آي تي لتطوير البرمجيات، وذلك فيما يخص تصميم وتنفيذ الموقع الرسمي للهيئة العامة للرعاية الصحية وغيره من التطبيقات ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها الهيئة.



وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية أنه بموجب البروتوكول، الذي يسري لمدة 3سنوات من تاريخه، تلتزم شركة تواصل آي تي بنقل خبراتها وإمكانياتها التقنية بدون أي مقابل مادي، لتصميم وتنفيذ الموقع الرسمي للهيئة العامة للرعاية الصحية، فضلًا عن تصميم 6 تطبيقات إلكترونية تحقق الاندماج والتكامل مع الموقع، وبما يتفق مع الأصول الفنية التقنية المتعارف عليها، وبما يضمن نشر التوعية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، إلى جانب التثقيف الصحي بأعراض الأمراض المختلفة وطرق الوقاية منها، وأهمية اتباع الأنماط والسلوكيات الصحية السليمة الواجب اتباعها للوقاية من الإصابة بالأمراض المختلفة.



وطبقًا للبروتوكول المبرم يتم تصميم وتنفيذ الموقع في إطار التكامل مع التطبيقات المنتهية والعاملة في مجال منظومة التامين الصحي الشامل، وبما يضمن توحيد الهوية البصرية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل أو تلك المرتبطة بمجالات عمل الهيئة العامة للرعاية الصحية.



قام بتوقيع البروتوكول الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية كطرف أول ممثل عن الهيئة ونائبًا عن رئيس مجلس إدارة الهيئة، والأستاذ أسامة محمود إبراهيم مدير شركة تواصل آي تي كطرف ثاني ممثل عن الشركة.



وأضاف التلواني أن هذا البروتوكول يأتي في إطار المساعي التي تبذلها الهيئة للتعاون مع كافة مؤسسات وقطاعات الدولة سواء الحكومية أو الخاص من أجل تقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين وبما يليق بكرامة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، ويضمن تسهيل حصول المتعاملين بالمنظومة على الخدمات التي تقدمها بكل سهولة ويسر، ويتماشي مع الأدوات الحديثة والأكثر ارتيادًا من قبل الجمهور العام، حيث يقدم الموقع الرسمي كافة المعلومات التي يحتاجها المنتفع بالمنظومة للوصول إلى أماكن تقديم الخدمة الصحيةمن خلال المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، باعتبارها آداة الدولة الرئيسية في تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.



وعلى هامش توقيع البروتوكول، أشار الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة قريبًا، حيث يسمح الموقع بطريقة العرض التفاعلية التي تستطيع تشجيع الأشخاص للوصول إلى الخدمة الطبية ومعرفة الملف التعريفي الخاص بالمريض، كما يعتبر الموقع قاعدة بيانات لكل الخدمات التي تقدمها الهيئة، وذلك من خلال عرض معلومات عن الهيئة ومنشآتها بطريقة سلسة، كما يسمح الموقع بإتاحة المعلومة في أي وقت، فيما يستخدم كقناة تسويقية لتسويق الخدمات المقدمة داخل الهيئة، ويساعد الموقع أيضًا وكذلك التطبيقات الإلكترونية في تحليل مرتادي الموقع للوقوف على نقاط القوة والضعف.



مؤكدًا على أن التطبيقات الإلكترونية تعتبر منصات إلكترونية تسهل التواصل بين الهيئة ومنتفعيها حيث تشمل التطبيقات التي ينص البروتوكول على تصميمها " نظام تقييم العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية، نظام الصيدلة الإلكترونية، نظام الحجز الإلكتروني، آليةالسياحة العلاجية، تطبيق التعلم الإلكتروني E-Learning، الرعاية المنزلية".