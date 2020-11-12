بفستان قصير.. رنا سماحة تتألق في أحدث ظهور لها





وشاركت رنا جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.







وظهرت رنا بالصورة جميلة كعادتها مرتدية فستان أنيق وقصير باللون الأسود ، وعلقت قائله:" ابتسم".







وعلق خطيبها الملحن سامر أبو طالب على الصورة وكتب : ربنا يحفظك ويديم ضحكتك اللي منورة حياتي.





وعلى صعيد آخر، شاركت الفنانة رنا سماحة في السباق الرمضاني في مسلسل "جمع سالم"، وهو من تأليف محمد ناير، إخراج إيمان الحداد، بطولة زينة، سلوى خطاب، محمد شاهين، ريم البارودي، ملك قورة، سامح الصريطي، حنان سليمان.



تحرص الفنانة رنا سماحة، التفاعل الدائم مع محبيها وجمهورها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.