شعبان قنا في صفوف الحمام المطروحي .. رسميا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:11 م
بوابة الفجر
احمد تيتو
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نجح مجلس إدارة نادي الحمام المطروحي بقيادة عدلي رسلان في التعاقد مع أيمن شعبان لاعب وسط قنا في ثامن صفقات الفريق لتدعيم خط وسط الفريق إستعدادا للموسم الجديد ، حيث وقع في حضور عبد المولي مهني مدير الكرة، وسمير سمير وكيل اللاعب.

وأعلن الفريق المطروحي قبل إنضمام الشيخ التعاقد مع سبعة لاعبين وهم: علي حسين مدافع نادي النجوم ، والتعاقد مع أكثم سمير لاعب وسط بلدية المحلة ، والتعاقد مع عماد حماد لاعب وسط كوم حمادة ، وإسلام جمارك مهاجم الأوليمبي، وأحمد حسن لاعب المقاصة ، وخالد الشيخ لاعب الأوليمبي، وأسامة رجب لاعب سوهاج.

ويسعي الفريق المطروحي للتعاقد مع عدد من الصفقات المميزة خلال الفترة القادمة نظرا لصعوبة المنافسة في المجموعة الثالثة للموسم الجديد.

يذكر أن فريق الحمام قد بدأ فترة إعدادة للموسم الجديد الاسبوع الماضي بملعب النادي تحت قيادة سمير سعد المدير الفني للفريق وخاض مباراة ودية عصر اليوم أمام مياة البحيرة خسر فيها الفريق بهدف نظيف وأضاع ضربة جزاء وقام المدير الفني بإشراك عدد من اللاعبين الأجانب لتقييمهم سواء بالتعاقد معهم أم لا .

وأعلن نادي الحمام في وقت سابق تجديد الثقة في الجهاز الفني للفريق الذي أنهي الموسم الماضي مع إضافة بعض العناصر بناء علي رغبة سمير سعد المدير الفني .
وجاء تشكيل الجهاز الفني للفريق كالأتي: جمال حليو مشرف عام علي الكرة، وعبد المولي مهني مديرا للكرة، وسيد زهران مدير شئون لاعبين، وسمير سعد مدير فني، ومحمد حسن" بيبو" مدرب عام، وعاطف عيد مدرب حراس المرمي ، وتامر طه معد بدني، وعماد عبد المولي مدير إداري، وخميس رزق إداري، وأحمد عبد الحليم طبيب.

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