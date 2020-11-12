تعرف على موعد انخفاض أسعار الطماطم



وأوضح "النجيب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن أنه اعتبارا من 25 نوفمبر ستبدأ محافظات سوهاج والمنيا في طرح إنتاجهم في الأسواق، لافتا إلى أن هناك جهات توفر الطماطم بأسعار مناسبة كمافذ كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية، ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.



وأضاف أنه يجب أن يكون هناك قاعدة بيانات دقيقة بين الإنتاج والاستهلاك والتصدير حتى نحدد حجم الفجوة في الإنتاج ولا يحدث ارتفاع في أسعار المحاصيل.



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كشفت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، أنه تجهز لطرح كميات كبيرة من الطماطم للحد من ارتفاع اسعارها بسبب تراجع المعروض منها بالسوق.



قال المهندس أحمد فتحى، مدير عام التسويق بالإدارة المركزية للزراعات المحمية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة خلال تصريحات صحفية له اليوم، إن الوزارة سوف تقوم بطرح كميات تتجاوز الـ500 كيلو من الطماطم من إنتاج الصوب المحمية بالنوبارية بأسعار 5 جنيهات للكيلو.





وكانت أسعار الطماطم شهدت ارتفاعات قوية خلال الفترة الماضية وصلت إلي 10 جنيه للكيلو في بعض الأسواق، وهو الأمر الذي يحدث في هذا التوقيت من كل عام حيث الفترة الزمنية بين العروة الصيفية والعروة الخريفية التى يقل فيها زراعة الطماطم، على أن تنتهي تلك الأزمة نهاية شهر نوفمبر القادم.





طمأن حاتم النجيب، المتحدث باسم سوق العبور، المواطنين بشأن أسعار الطماطم، معلقا: "أسعار الطماطم الحالية مؤقتة وستستمر لمدة من 20 إلى 25 يوم".