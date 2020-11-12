الزراعة: الامارات توافق على استيراد الكتاكيت من مصر

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:38 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة دولة الامارات العربية المتحدة، على بدء عمليات استيراد الكتاكيت وبيض التفريخ وبيض المائدة من مصر، فضلا عن اللحوم المصنعة من الأبقار والاغنام والماعز والدواجن.

وذاك وفقا لخطاب رسمي تلقته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية يأتي ذلك بعد اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، عدد من منشآت الدواجن المصرية خالية من مرض انفلونزا الطيور .

وكان القصير قد أعلن في وقت سابق عن الخطة المستقبلية للوزارة من أجل النهوض بصناعة الدواجن بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) إعتماد مصر رسمياً ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشأت الخالية من مرض انفلونزا الطيور ومدى الاستفادة من هذا الاعلان الذي يؤدي الى إستعادة مصر ريادة تصدير الدواجن ومنتجاتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بعد غياب 14 عاما وفتح مجال التصدير أمام الشركات العاملة في الدواجن والمشتركة بالفعل في برنامج المنشأت الخالية للتصدير حيث قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمخاطبة الدول المختلفة لفتح المجال لتصدير الدواجن مع تسهيل إجراءات التصدير وتحفيز شركات أخرى على الانضمام للبرنامج حيث أن صناعة الدواجن في مصر حاليا تحقق نجاحات كبيرة واصبح لدينا اكتفاء ذاتي منها وفائض قابل للتصدير يفيد المربين واصحاب المشروعات دون التاثير على السوق المحلى.

أخبار تهمك

عاجل ..القابضة للمياه تفعيل خدمة سداد والاستعلام عن الفواتير إلكترونيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الزمالك يفاجئ الأهلي بتصريح مثير

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على القائمة الاولى لسمسطا بالمظاليم

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ يوم

عاجل.. مصر تدين استهداف السفارة السعودية في هولندا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

منذ يوم

نجم الزمالك يقرر الرحيل بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

منذ حوالي 13 ساعة

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة

منذ ساعة

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ ساعة

محمد فاروق يثير الغموض بعد أنباء انتقاله إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خوفا من الأهلي.. الزمالك يتحرك للحفاظ على نجمه "المتألق"

منذ حوالي 5 ساعات

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

منذ حوالي 13 ساعة

الصفقة الجديدة تطيح بنجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:14 م

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

02:20 م

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة

08:18 م

الصفقة الجديدة تطيح بنجم الأهلي

08:30 م

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

03:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض