تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا





كشفت قرعة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، لدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا عن مواجهات سهلة لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في مستهل الموسم الجديد.





مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا





أسفرت قرعة الكاف لدور الـ32 عن مواجهة النادي الأهلي، للفريق المتأهل من سونيديب بطل النجير ضد مقديشيو الصومالي، بينما يلعب الزمالك في الدور ذاته مع الفائز مواجهة جازيل بطل تشاد ضد سياف الجيوبتي.





من جانبه أعلن الإتحاد الإفريقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن مباريات الذهاب من دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال، ستقام في 22 أو 23 ديسمبر المقبل، على أن تجرى مباريات الإياب في 5 أو 6 يناير 2021.



