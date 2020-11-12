ديباي يكشف موقفه من الانتقال إلى برشلونة

حسم الهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي موقفه من الإنتقال إلى برشلونة الإسباني علمًا بأن عقده مع ليون ينتهي عقب نهاية الموسم.





وألمحت وسائل الإعلام أن جان ميشيل أولاس رئيس ليون كان قد أكد في تصريحات سابقة أن ديباي مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي ولن يرحل في يناير المقبل.





وعن الإنتقال إلى برشلونة، قال ديباي في تصريحات لوسائل الإعلام عقب مباراة فرنسا وإسبانيا الودية:"في الوقت الراهن لا أعلم، سوق الانتقالات ليس مفتوحاً وليس لدي رأي في ذلك".





واختتم ديباي تصريحاته قائلاً:"أحاول بذل قصارى جهدي لتقديم مستويات جيدة وأن أصبح لاعباً أفضل، من منا لا يرغب في اللعب لبرشلونة؟ إنه أحد أفضل الفرق في العالم لكنني لا أفكر في ذلك حالياً".



