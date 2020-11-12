"الآثاريين العرب" يستضيف المؤتمر الدولى الخامس لمعامل التأثير العربى



وأوضح أن مشروع معامل التأثير العربي يحرص على النهوض بالنشاط العلمي العربي في سياقاته المختلفة لاستكشاف بعض ملامح الإنتاج الفكري العربي في تخصصاته الموضوعية المتعددة وبعض ملامح الشخصية العلمية للمجتمعات العربية في ضوء ما تنشره من نتاج فكري على العموم أو من خلال أحد مصادره، إضافة إلى مراجعة الاتجاهات الجارية في قياسات المعلومات في عالمنا المعاصر ودراسة التجارب العالمية والوطنية في إنشاء الأدوات المعتمدة في تقييم وقياس أداء النشاط العلمي.



وأشار ريحان إلى أن المؤتمر الدولي الرابع لمعامل التأثير العربي انعقد فى العام الماضى فى الفترة من ٢١ الي ٢4 يونيو بجامعة النيل الأهلية بحضور دولي واقليمي ومحلي من مختلف الجامعات العربية والإفريقية ومؤسسات البحث العلمي وقطاعات مختلفة من الجهات البحثية والأكاديمية والثقافية والفكرية من مختلف الدول العربية وافتتح أعماله الدكتور عمرو عزت سلامة وتم مناقشة عددًا من الأفكار مع الباحثين والقطاع الخاص على التطورات العلمية في التصنيف الدولي للمجلات العربية وعلاقتها بالتصنيف الأكاديمي للجامعات العربية وعلم التوثيق والأرشفة والنشر العلمي وإعداد قواعد البيانات للإنتاج المنشور باللغة العربية.كما صاحب فعاليات المؤتمر بعض ورش العمل المحاضرات العامة من الشخصيات المشاركة في المؤتمر وتم عرض ورش عمل مكثفة من فريق شكرة إلسفير مالك منصة سكوبس وذلك لشرح تفصيلي عن مبادرة اتحاد الجامعات العربية لإنشاء منصة للحفاظ على الانتاج باللغة العربية طبقا للمعايير الدولية.

أعلن الدكتور محمد الكحلاوى رئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب عن استضافة الاتحاد هذا العام بمقره بالشيخ زايد للمؤتمر الدولى الخامس لمعامل التأثير العربى 19 نوفمبر تحت رعاية اتحاد الجامعات العربية وبالتعاون مع الاتحاد العام للآثاريين العرب.وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى للاتحاد بأن هذا المؤتمر يأتى فى إطار التعاون والارتقاء بالنشر العلمى فى الوطن العربى لمواكبة المعايير الدولة وبالتعاون مع مشروع معامل التأثير العربي ومديره الدكتور محمود عبد العاطي رئيس المؤتمر.