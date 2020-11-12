خبيرة تغذية تكشف عن الأدوية التي تزيد وزن الجسم (فيديو)

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن هناك العديد من الأدوية التي تعمل على زيادة الوزن، حيث قد يكون شفاؤك من مرض ما على حساب زيادة وزنك، هذا ما نحذر من بعض الأدوية التي تتسبب في رفع الوزن في حال مواظبة المريض على تناولها خاصة مريض السمنة.

وأضافت "حافظ"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن هناك 6 أنواع من الأدوية قد يكون لتناولها تداعيات سلبية على الصحة العامة وفي مقدمتها زيادة وزن الجسم، ومنها أدوية الضغط والتى تسبب زيادة في الوزن، وذلك لكونها تعيق عملية حرق الغذاء داخل الجسم، مما يزيد من تراكم الدهون.

وتابعت: "وهناك أدوية منع الحمل للنساء والتى تحتوي على هرمون الأستروجين، المسؤول عن فتح الشهية، مما يدفع المرأة إلى تناول وجبات أكثر وكميات أكبر، كما أن هذه الأدوية تحبس السوائل داخل الجسم"، مشيرة إلى أن أدوية الأنسولين خاصة الذين يعانون من مرضى السكري ممن يتناولون الأنسولين بشكل دائم من زيادة في الوزن، وذلك لأن الأنسولين يعمل على تراكم الدهون في الجسم، خاصة أسفل الجلد.

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