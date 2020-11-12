سامح عاشور رئيسًا للهيئة الاستشارية العليا بمؤسسة القادة

كلفت مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية في تأهيل، وتدريب الشباب والتنمية، سامح عاشور نقيب المحامين السابق، وعضو مجلس الشيوخ، رئيسًا للهيئة الإستشارية العليا بالمؤسسة.





وأكد الدكتور أحمد الشريف رئيس مؤسسة القادة، علي أن اختيار الاستاذ سامح عاشور، جاء برغبة مشتركة بين المؤسسة والاستاذ سامح عاشور، للمساهمة في دعم الدولة المصرية وتقديم نماذج متميزة من القيادات الشبابية في شتى المجالات الادارية التنفيذية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.





وأضاف الشريف، أن وجود الأستاذ سامح عاشور على رأس الهيئة الاستشارية العليا للمؤسسة يعطي دفعة قوية للمشروع القومى لإعداد القادة الذي تقدمه المؤسسة ونموذج متميز لتعاون مؤسسات الدولة بجناحيها الحكومي والمجتمع المدني.



