سامح عاشور رئيسًا للهيئة الاستشارية العليا بمؤسسة القادة
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 08:53 م
آيات عامر _ اسماء قورة
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كلفت مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية في تأهيل، وتدريب الشباب والتنمية، سامح عاشور نقيب المحامين السابق، وعضو مجلس الشيوخ، رئيسًا للهيئة الإستشارية العليا بالمؤسسة.
وأكد الدكتور أحمد الشريف رئيس مؤسسة القادة، علي أن اختيار الاستاذ سامح عاشور، جاء برغبة مشتركة بين المؤسسة والاستاذ سامح عاشور، للمساهمة في دعم الدولة المصرية وتقديم نماذج متميزة من القيادات الشبابية في شتى المجالات الادارية التنفيذية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف الشريف، أن وجود الأستاذ سامح عاشور على رأس الهيئة الاستشارية العليا للمؤسسة يعطي دفعة قوية للمشروع القومى لإعداد القادة الذي تقدمه المؤسسة ونموذج متميز لتعاون مؤسسات الدولة بجناحيها الحكومي والمجتمع المدني.
وكانت مؤسسة القادة قد أعلنت أمس عن أنطلاق المرحلة الثانية لمبادرة شعب واع متضامن، تحت شعار "إيد في إيد الوعي يزيد"، برعاية وزارة التضامن وبالتعاون مع إدارة العجوزة مديرية التضامن الاجتماعي، وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف مواجهة التحديات والأزمات التي تواجه الوطن.
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