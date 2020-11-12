أسعار الذهب تتعافي بنهاية التعاملات اليوم

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:19 م
بوابة الفجر
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تعافت أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع تراجع الأسهم والعملة الأمريكية.

وجاء ارتفاع المعدن الأصفر وسط استمرار الارتفاع القياسي لإصابات كورونا في الولايات المتحدة، وهو ما تجاوز التفاؤل بشأن اللقاح المحتمل من قبل "فايزر" و"بيونتك".

ومن جانبه، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه من السابق لأوانه معرفة تأثير لقاح كورونا على مسار الاقتصاد.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 11.70 دولار، ليصل إلى مستوى 1873.30 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.6 بالمائة عند مستوى 1877.11 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند 93.06.

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