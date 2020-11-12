مصطفى بكرى: فيروس كورونا مستمر حتى شتاء 2022 (فيديو)

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 08:41 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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حذر الإعلامي مصطفى بكري، من أي تراخي في تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك حالة تراخ ملحوظ من المواطنين في مواجهة «كورونا»، في الوقت الذي حذرت فيه وزارة الصحة من التهاون في الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تمنع عدوى الفيروس.

وكشف الإعلامي مصطفى بكري أن هناك احتمالية حدوث الموجة الثانية للوباء، موضحا أن وزارة الصحة والسكان قالت إن هناك زيادة في عدد الإصابات بكورونا في جميع دول العالم مشددة على الجميع ارتداء الكمامة والحرص علي التباعد البدني.

وأشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن الخبراء حذروا من خطورة الموجة الثانية من فيروس كورونا، وأكدوا أنها ستكون أشد فتكا من الموجة الأولى، وتتمثل أعراضها في إسهال ووجع شديد بالبطن، وتسبب جلطات متفرقة في الرئة والقلب والمعدة.

وأوضح بكري أنه حسب مصادر طبية فمن المتوقع أن يظل كورونا حتى شتاء 2022، أو حتى ظهور دواء يقضي عليه ويحد من أعراضه.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100662 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 227 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 109881 حالة من ضمنهم 100662 حالة تم شفاؤها، و6405 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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