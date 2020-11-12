استقرار انتاج النفط الأمريكي مع ارتفاع الصادرات خلال الأسبوع الماضي

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
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كشف تقرير صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، عن استقرار إنتاج الولايات المتحدة من النفط عند 10.500 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر الماضي، دون تغيير عن الأسبوع السابق له.

في حين ارتفعت صادرات النفط في الولايات المتحدة بنحو 500 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي لتصل إلى 2.76 مليون برميل يومياً.

كما صعدت واردات الولايات المتحدة من النفط إلى 5.49 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي، زيادة 470 ألف برميل يومياً عن الأسبوع المنصرم.

وعلى صعيد المخزونات الأمريكية من النفط، فقد ارتفعت 4.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مخزونات البنزين بنحو 2.3 مليون برميل.

وبحلول الساعة 4:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس تسليم ديسمبر بنحو 0.7 بالمائة إلى 41.75 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.5 بالمائة إلى 44.03 دولار للبرميل.

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