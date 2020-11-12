استعلم عن فاتورة الأرضي لشهر نوفمبر 2020 وموعد تحويل الخط إلى استقبال

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 08:22 م
فاتورة الأرضي لشهر نوفمبر
فاتورة الأرضي لشهر نوفمبر
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استعلم عن فاتورة الأرضي لشهر نوفمبر 2020 وموعد تحويل الخط إلى استقبال

استعلم من خلال الشركة المصرية للاتصالات عن فاتورة الأرضي لاستهلاك الثلاثة أشهر الماضية والتي يتم سدادها في نوفمبر الجاري 2020 قبل أن يتم تحويل الخط الأرضي إلى أستقبال فقط وفي تلك الحالة يتم فرض رسوم وضريبة تأخير دفع القيمة المستحقة من الفاتورة وهذا ما يجعل عمليات البحث خلال هذه الفترة مرتفع جداً لأن المواطنين لا يريدون الوصول لتلك الخطوة نظراً لاهتمامهم الشديد بوجود حرارة بالخط الأرضي لسهول الدخول على الإنترنت من المنزل والتصفح وقت ما يشاؤون ولكن لن يحدث ذلك أن في حالة توافر حرارة في التليفون الأرضي لأن العامل الرئيسي في التواصل بالإنترنت، يرجى العلم أن أخر موعد لسداد الفاتورة يوم 14 /11/2020، عملية الاستعلام عن الفاتورة لا تستغرق سوى ثواني و ايضاً عمليات الدفع أصبحت في قمة السهولة وكل ما عليكم لمعرفة هذه التفاصيل كاملة متابعة التقرير التالي من المقال.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الأرضي نوفمبر 2020

التعرف على الفاتورة بكل دقة يرجى من سيادتكم اتباع الخطوات التالي بشكل صحيح و هي:-

الدخول عبر الموقع من خلال الضغط على هذا الرابط الشركة المصرية للاتصالات we.
إدراج كود المحافظة في الأيقونة الأولى.
إضافة رقم الخط الأرضي.
الضغط على أظهر الفواتير.
تعرض قيمة الفاتورة بشكل كامل.

الطرق المتاحة لدفع فاتورة الأرضي

الدفع أونلاين بفيزا كارت.
الدفع من تطبيق we  أو من خلال محفظة المصرية للاتصالات من خلال الهاتف المحمول.
الدفع من ماكينات فوري.
منافذ الدفع من مصاري.
الدفع من آمان.
الدفع من مراكز المصرية للاتصالات.
الدفع من خلال خدماتي.
وأخيراً الدفع من مكاتب البريد.

استعلم عن فاتورة الأرضي لشهر نوفمبر 2020 وموعد تحويل الخط إلى استقبال

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