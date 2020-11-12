ريال مدريد يحسم موقفه من عودة رونالدو

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد حسم موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي من العودة إلى صفوف الملكي في الفترة المقبلة.





وأشارت فضائية Deportes Cuatro الإسبانية إلى أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد زعمت أن يوفنتوس يفكر في بيع كريستيانو رونالدو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للإستفادة من قيمة الصفقة والتخلص من راتبه الضخم.





وألمحت الفضائية الإسبانية أن كريستيانو رونالدو لا يزال يحظى بالإحترام داخل ريال مدريد بعد الإنجازات التي حققها مع الملكي في المواسم الماضية.





وأكدت الفضائية الإسبانية أن مسئولي الملكي يقدرون ما قدمه رونالدو إلى الفريق ولكنهم يعتقدون بأن قصته مع الميرينجي انتهت بالفعل وذلك بعد أن رحل عن الفريق في 2018.





وأفادت الفضائية الإسبانية بأن كريستيانو رونالدو لعب في صفوف ريال مدريد في الفترة مابين 2009/2018 وخاض مع الملكي 438 مباراة في جميع البطولات وسجل 450 هدفاً وصنع 132 هدف آخرين.



