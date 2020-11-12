الزراعة: إحباط تهريب 175 كروان صحراوى عبر مطار القاهرة



تم احباط عملية تهريب 175 لطيور الكروان الصحراوى والمحظور اصطياده والاتجار به وذلك بواسطة مكتب الحياة البرية التابع لهيئة الخدمات البيطرية بمطار القاهرة الدولى.



هذا وتم مصادرة الطيور وتسليمها إلى حديقة الحيوان بالجيزة وجارى اتخاذ الاجراءات مع الشركة المهربة



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كشفت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، أنه تجهز لطرح كميات كبيرة من الطماطم للحد من ارتفاع اسعارها بسبب تراجع المعروض منها بالسوق.



قال المهندس أحمد فتحى، مدير عام التسويق بالإدارة المركزية للزراعات المحمية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة خلال تصريحات صحفية له اليوم، إن الوزارة سوف تقوم بطرح كميات تتجاوز الـ500 كيلو من الطماطم من إنتاج الصوب المحمية بالنوبارية بأسعار 5 جنيهات للكيلو.





وكانت أسعار الطماطم شهدت ارتفاعات قوية خلال الفترة الماضية وصلت إلي 10 جنيه للكيلو في بعض الأسواق، وهو الأمر الذي يحدث في هذا التوقيت من كل عام حيث الفترة الزمنية بين العروة الصيفية والعروة الخريفية التى يقل فيها زراعة الطماطم، على أن تنتهي تلك الأزمة نهاية شهر نوفمبر القادم.

كشف الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية انه بناءا على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باحكام الرقابة على الصادرات والواردات من الحيوانات والزواحف والطيور البرية والنادرة.