للمرة الثانية.. انتخاب المهندسة منال إسماعيل رئيسًا للجنة الاستشارية الحكومية لـ"ICANN"

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 08:33 م
المهندسة منال إسماعيل
المهندسة منال إسماعيل
أحمد الشيخ
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انتُخبت المهندسة منال إسماعيل (كبير خبراء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في سياسات الإنترنت) للمرة الثانية كرئيس للجنة الاستشارية الحكومية لهيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة ICANN عن الفترة من 2021 وحتى 2023، وذلك خلال الاجتماع السنوي العام لهيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة ICANN والذي عقد في الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر 2020.

ويأتي إعادة انتخاب المهندسة منال لهذا المنصب نتيجة لتزكية كافة الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الحكومية بالهيئة ولما بذلته من جهد وما أبدته من كفاءة في هذا المنصب عن الفترة الماضية (2018 – 2020) مما دعا أعضاء اللجنة الاستشارية الحكومية إلى الطلب من الإدارة المصرية إعادة ترشحها حيث تم انتخابها مرة أخرى وأصبحت عضواً في مجلس إدارة هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة.

جدير بالذكر أن هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة ICANN هي الهيئة الدولية المسئولة عن أمن واستقرار بيئة الإنترنت وقابليتها للتشغيل عن طريق وضع وتنظيم القواعد والسياسات الخاصة بموارد الإنترنت من أسماء وأرقام. واللجنة الاستشارية الحكومية والتي ترأسها حاليًا مصر ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، هي إحدى اللجان الاستشارية الخاصة بهيئة ICANN. وتتكون اللجنة من عضوية 178 دولة و38 منظمة حكومية، حيث تمثل اللجنة مصالح الحكومات والدول خلال عمليات اتخاذ القرار، بهدف إيجاد توازن بين مختلف أصحاب المصلحة في مجال الإنترنت من حكومات وشركات ومجتمع مدني ومستخدمين.

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