ألقاه حيا في المياه.. ننشر قرار نيابة بلقاس في الدقهلية بشان طفل قتل صديقه

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قررت نيابة بلقاس الجزئية بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، إيداع الطفل المتهم بقتل صديقه بإلقاءه حيا داخل مياه احدى الترع لمدة أسبوع بدار رعاية الأحداث علي ذمة التحقيقات بعد اعترافه بالقتل وقيامه بتمثيل الجريمة تفصيليًا أمام النيابة بقيامه بإلقاءه حيا فى مياه احدى الترع بقرية قلابشو التابعة لمركز الستامونى بسبب تعمده أهانته وسبه.



وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من المدعو حسن حسن عبد الرحيم عامل بمصنع السكر ببلقاس ومقيم قرية قلابشو التابعه لمركز الستامونى، باختفاء نجله رضا حسن حسن عبدالرحمن 8 سنوات تلميذ في الصف الثاني الابتدائي، وفشلت جميع محاولات البحث في العثور عليه.



ولأهمية الواقعة تم تشكيل فريق بحث يضم العميد حسن النحراوي، رئيس المباحث الجنائية، والعقيد خالد القاضي رئيس فرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية، والمقدم أحمد الجندي، رئيس مباحث الستاموني، بإشراف مدير المباحث الجنائية وتوصلت تحريات فريق البحث وأقوال الشهود إلي أن الطفل المختفي تلميذ في الصف الثاني الابتدائي ويعمل بورشة حدادة وأنه شوهد أخر مرة برفقة أحد الأطفال ويدعي محمد جمال السيد 11سنة تلميذ بالصف الخامس الابتدائي ويعمل بنفس ورشة الحدادة التي يعمل بها المجني عليه " رضا".



و بسؤال محمد جمال أعترف المتهم بقيامة باستدراج المجني عليه أمام أحد الترع بالقرية وقام بدفعة في المياه وذلك انتقاما منه حيث أن المجني عليه دائم يسبه بألفاظ قبيحة ويسب والده المتوفى وعندما يشتكي لأسرته لا تعاقبه علي فعلته.



وأضاف الطفل المتهم في اعترافاته امام النيابة أنه استدرجه يوم الحادث ليقوموا باللعب سويًا وحمله علي كتفه ثم قام بعدها بإلقائه ودفعه في المياه وقال المتهم: " انتقمت منه لانه بيشتمني بألفاظ وحشة وبيشتم أبويا اللي اتوفي وانأ عندي سنتين وحذرته كتير يبطل يشتم ابويا واشتكيت لأمه ومحدش عمله حاجة " وأرشد المتهم عن مكان الجريمة، وباستدعاء شرطة المسطحات المائية تم استخراج جثة المجني علية بعد البحث عنها لمسافة 2 كيلومتر في الترعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات والتى اصدرت قرارها السابق بإيداعه دار رعاية الأحداث.