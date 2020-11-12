عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.





وحذرت الهيئة في بيان لها، من شبورة كثيفة في الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة.





طقس غد الجمعة:





وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدًا الجمعة، طقس معتدل علي معظم انحاء البلاد فيما يكون لطيف على السواحل الشمالية.





وتكون أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة، شبورة في الساعات الأولي مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، كما الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.





طقس يوم السبت المقبل:





وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم السبت المقبل، معتدل علي معظم انحاء البلاد فيما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.





وبالنسبة الظواهر الجوية يوم السبت المقبل، والتي تتمثل في شبورة كثيفة في الساعات الأولى من الصباح مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري كما الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.





طقس يوم الأحد المقبل:





وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تشهد يوم الأحد المقبل، معتدل على معظم انحاء البلاد فيما يكون لطيف على السواحل الشمالية.





وعن الظواهر الجوية يوم الأحد المقبل، والتي تتمثل في شبورة كثيفة في الساعات الأولى من الصباح مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة علي القاهرة الكبري والوجه البحري كما الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.





درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:





وتسجل درجات الحرارة غدا الجمعة، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 20.





وتبلغ درجات الحرارة يوم السبت المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 20.



