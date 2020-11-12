حساب المواطن الدفعة 36 |خطوات الاستعلام وكيفية الاعتراض عبر .ca.gov.sa

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 08:14 م
حساب المواطن
حساب المواطن
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حساب المواطن الدفعة 36 |خطوات الاستعلام وكيفية الاعتراض عبر .ca.gov.sa

حساب المواطن الدفعة 36 .. يبحث العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن الاستعلام عن حسـاب المواطـن الدفعة 36 وذلك من خلال رقم الهوية الخاصة بهم, وذلك لمعرفة موعد الصرف، عبر البوابة الإلكترونية لحسـاب المواطن على الإنترنت، وأعلنت وزارة الضمان الإجتماعي بالمملكة العربية السعودية أنه تم إيداع المبلغ الخاص بحساب المواطــن الدفعة 36 في حسابات المستفيدين من الحســاب من المواطنين الذين استوفوا شروط الأهلية والاستحقاق لكي يستطيعوا صرف احتياجاتهم اليومية من لوازم المعيشة، خاصة في تلك الأوقات العصيبة التي يمرون بها في المملكة من ظروف اقتصادية صعبة.

حساب المواطن الدفعة 36

يستطيع الآن جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، الاستعلام عن حساب المـواطن الدفعة 36 وذلك برقم الهوية من خلال الموقع الإلكتروني لحساب المواطن “www.ca.gov.sa ” حيث يمكنه الان معرفة قيمة استحقاق الدعم المستحق، وذلك بعد أن تم ايداع الدفعة ال 36من حسـاب المواطن في حسابتهم البنكية وذلك يوم الثلاثاء الماضي الموافق 10 من شهر نوفمبر الجاري، حيث أن وزارة التضامن الاجتماعي السعودية تودع كل يوم 10 ميلادي من كل شهر أموال الدعم المستحقة للمواطنين السعوديين الذين تم قبول أهليتهم.

رابط الاستعلام عن حسـاب المواطن الدفعة الـ 36

الدخول على بوابة حـساب المواطن للاستعلام عن الدفعة 36 أضغط هنا.
ثم يقوم  الشخص الراغب في الاستعلام بإدخال رقم الهوية الخاصة به.
ثم يقوم الشخص بكتابات البيانات الشخصية التي ستطلب منه.
بعد ذلك سيأتي لك قيمة المبلغ المستحق من الدعم، إذا كنت من المستفيدين.
أما إذا كنت من غير المستفيدين فإنه يمكنك تقديم اعتراض بعد التأكد من إدخال بياناتك بشكل صحيح.

شروط الأهلية للحصول على دعم حساب المواطن

أن يكون الراغب في التسجيل يحمل الجنسية السعودية.
أن يكون الراغب في التسجيل، مقيم بشكل دائم داخل المملكة ولم يتجاوز 3 شهور، خلال آخر إثني عشر شهر من موعد التسجيل.
أن تكون جميع صحة البيانات التي تم تسجيلها صحيحة.
أن يكون الراغب في التسجيل لم يكن متواجد بدور الإيواء الحكومية أو السجون.

حساب المواطن الدفعة 36 |خطوات الاستعلام وكيفية الاعتراض عبر .ca.gov.sa

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