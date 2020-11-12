الولايات المتحدة تسجل أكثر من 140 ألف إصابة جديدة بكورونا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 08:13 م
بوابة الفجر
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أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأميركية، خلال الـ24 ساعة الماضية، بمعدل قياسي بلغ 144 ألف إصابة.

وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أن عدد الحالات الجديدة في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ رقما قياسيا وتجاوز 140 ألف حالة.

ووفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز، خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 144133 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، و1893 حالة وفاة.

وأظهرت بيانات الجامعة رصد 10 ملايين و404 آلاف و354 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء، ووفاة أكثر من 241 ألف شخص. كما تعافى أكثر من 3.9 مليون شخص.

وأشارت جامعة جونز هوبكنز، إلى تسجيل أكثر من 52.2 مليون إصابة حول العالم و1.2 مليون حالة وفاة.

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