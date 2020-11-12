هل حبوب منع الحمل تزيد الوزن؟.. خبيرة تغذية علاجية تجيب (فيديو)

قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن الخوف من زيادة الوزن عند استخدام حبوب منع الحمل يشكل عائقًا عند الكثير من النساء، حيث يتم اللجوء إلى تناول الحبوب الهرمونية كوسيلة من وسائل منع الحمل، ولكن يكمن الخوف عند الكثير من النساء حول الأعراض الجانبية لحبوب منع الحمل وخاصة زيادة الوزن.





وأضافت "حافظ"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج " حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس، أنه في الحقيقة إن زيادة الوزن المفرطة عند تناول حبوب منع الحمل لا أصل له من الصحة، بحيث وفي حال حدوث زيادة في الوزن فإنها تكون مؤقتة ويكون سببها هو احتباس السوائل وليس زيادة الدهون.





وتابعت: "تناول حبوب هرمون البروجيستيرون لوحده يعد تأثيره متوسطًا في زيادة الوزن حيث تكون الزيادة بمعدل 2 كيلو جرام فقط على امتداد 6 إلى 12 شهر وأحيانًا قد لا يكون لها تأثير في الأصل، أما بالنسبة لحبوب منع الحمل المركبة التي تحتوي الإستروجين والبروجيستيرون فإن هرمون الإستروجين لا يصنف من ضمن الأدوية التي تزيد الوزن.