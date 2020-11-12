ماجاليس يتوج بجائزة لاعب الشهر في أرسنال للمرة الثانية على التوالي

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:59 م
ارسنال
ارسنال
وكالات
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حصل البرازيلي جابرييل ماجاليس مدافع أرسنال الإنجليزي على جائزة لاعب الشهر في ناديه، للشهر الثاني على التوالي.

وذكر النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، أن المدافع البرازيلي فاز بالجائزة في أول شهر له بالكرة الإنجليزية، ثم تألق في شهر أكتوبر الماضي ليستحق الفوز بالجائزة مرة أخرى.

وأضافت أن المدافع البرازيلي أبهر المتابعين منذ وصوله إلى إنجلترا، كما ساهم خلال الشهر الماضي في انتصارات الفريق على شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي ورابيد فيينا النمساوي في الدوري الأوروبي.

ورغم خسارة الفريق مرتين أمام مانشستر سيتي وليستر سيتي، إلا أن المدافع البرازيلي ظل على مستواه وواصل تألقه من مباراة إلى أخرى.

وحصد غابرييل الجائزة بعدما فاز بنسبة 79% من الأصوات، ليتفوق على الإسباني هيكتور بيلرين صاحب المركز الثاني، وبوكايو ساكا صاحب المركز الثالث.

ويحتل آرسنال المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور ثماني مراحل من المسابقة.

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