بنى عبيد يضم ناشئ دكرنس إستعدادا للقسم الثانى

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أنهى مسئولي نادي بني عبيد قبل قليل إجراءات التعاقد مع ناشئ دكرنس لمواليد ٩٩ هشام حبيب بعقد يمتد لثلاث مواسم قادمة.



تم التعاقد مع اللاعب بحضور هشام رضوان عضو مجلس إدارة النادي و وكيل اللاعب وائل أبو الليل و يجيد اللعب فى منطقة وسط الملعب المدافع وهو أحد نتاجات قطاع ناشئين نادى دكرنس وقائد فريق ٩٩ بالنادى والذى تم تصعيده للفريق الأول بنادى دكرنس الرياضى.



ويستعد بنى عبيد بقيادة عادل صديق لإفتتاح مبارياته بالموسم الجديد بالقسم الثانى بمواجهة بلدية المحلة يوم ٢٥ من شهر نوفمبر الجاري.